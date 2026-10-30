KPK Periksa COO PT Nusa Kirana David Gamal di Kasus Pengadaan Lahan Rorotan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (30/10).
Ketiga saksi yang dipanggil adalah David Gamal selaku Chief Operating Officer (COO) PT Nusa Kirana Real Estate, Rinna Zachrona selaku Direktur Utama PT NKRE, serta Julius Bilal Tadjoedin selaku notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.
Pemanggilan ketiga saksi tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di kawasan Rorotan. KPK belum merinci lebih jauh peran masing-masing saksi dalam perkara tersebut, termasuk nilai kerugian keuangan negara yang ditaksir tim penyidik.
Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, penyidik KPK masih mendalami sejumlah dokumen dan keterangan saksi lain untuk mengurai konstruksi perkara. KPK juga belum menetapkan tersangka baru dalam perkara ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara, masih dalam tahap penyidikan di KPK. Pemanggilan tiga saksi pada Jumat (30/10) menandai upaya penyidik memperkuat pembuktian, dengan menyasar pihak swasta pengembang, yakni PT Nusa Kirana Real Estate dan PT NKRE, serta seorang notaris dan PPAT yang terlibat dalam transaksi lahan. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap secara rinci kronologi pengadaan lahan, nilai kerugian negara, maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Publik menantikan perkembangan penyidikan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dan pemanggilan saksi-saksi lain di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi terkait. (tan/jpnn)
KPK kembangkan penyidikan korupsi lahan Rorotan, tiga saksi dipanggil Jumat ini.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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