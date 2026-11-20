jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait kegiatan pengerukan alur pelayaran di pelabuhan, Jumat (20/11). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Saksi yang dijadwalkan hadir adalah David Gunawan, yang berprofesi sebagai wiraswasta. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan jadwal pemeriksaan tersebut dalam keterangan tertulis.

"Hari ini Jumat (20/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK kerugian negara terkait kegiatan pengerukan alur pelayanan di pelabuhan (KSOP)," kata Budi.

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Budi tidak menjelaskan materi yang akan didalami penyidik, dan keterangan itu tidak menyebut tersangka yang perkaranya terkait dengan pemeriksaan ini. Kasus pengerukan alur pelayaran di sejumlah pelabuhan sudah ditangani KPK sejak lama. KPK mengumumkan penyidikan perkara ini pada 27 Juni 2024, dan sembilan orang telah dijerat sebagai tersangka.

Perkara ini menyangkut paket pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan, yaitu Tanjung Emas di Jawa Tengah, Samarinda di Kalimantan Timur, Benoa di Bali, dan Pulang Pisau di Kalimantan Selatan, dengan tahun anggaran antara 2013 dan 2017. Pada Juli 2024, KPK menyebut nilai proyek dalam perkara ini mencapai Rp500 miliar, tetapi belum dapat merinci total kerugian keuangan negara karena proses penyidikan masih berjalan.

Pemeriksaan saksi terus berlanjut sejak saat itu. Pada November 2025, KPK memanggil tujuh saksi di Jawa Tengah dan Bali, di antaranya pejabat dan pegawai KSOP Tanjung Emas. Pada April 2026, KPK memanggil Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas sebagai saksi.

Nama David Gunawan juga muncul dalam pemberitaan perkara ini. Sejumlah media pada Juni 2024 mencantumkan David Gunawan, wiraswasta, dalam daftar sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK belum menjelaskan apakah saksi yang diperiksa hari ini adalah orang yang sama. (tan/jpnn)