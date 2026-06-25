KPK Periksa Eks Direktur Kemenhub Danto Restyawan Terkait Fee Proyek DJKA

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada hari ini, Kamis (25/6), terhadap Danto Restyawan yang menjabat sebagai Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub periode 2019 hingga 2021.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Danto Restyawan bertujuan untuk mendalami dugaan pengaturan lelang dan adanya imbalan proyek. "Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami terkait dugaan pengaturan lelang dan adanya fee (imbalan) proyek," ujar Budi.

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Pemeriksaan Danto Restyawan merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub yang terungkap dari operasi tangkap tangan pada 11 April 2023.

Kasu tersebut mencakup sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

KPK menduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender. Hingga 20 Januari 2026, lembaga antirasuah telah menetapkan dan menahan 21 tersangka dalam perkara ini, termasuk dua korporasi.

Sebelumnya, pada pemeriksaan 18 Mei 2026, Danto Restyawan juga telah dimintai keterangan terkait pengetahuannya mengenai dugaan pengondisian proyek di lingkungan DJKA. (tan/jpnn)