KPK Periksa Eks GM PT PINS Ernist Rindang Marojahan di Kasus Digitalisasi SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (30/10).

Saksi yang dipanggil adalah Ernist Rindang Marojahan, yang pernah menjabat sebagai General Manager Business Service dan Sinergi Group PT PINS Indonesia periode 2018-2020. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Pemanggilan Ernist bukan kali pertama dilakukan penyidik. Nama tersebut sebelumnya pernah masuk dalam agenda pemeriksaan KPK pada September 2025 terkait pengusutan perkara yang sama . Saat itu, KPK tengah mendalami proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU yang melibatkan PT Telkom Indonesia dan sejumlah anak perusahaannya.

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Kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023 telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024. Proyek yang bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018 dengan nilai mencapai Rp3,6 triliun itu bertujuan memantau stok bahan bakar minyak secara real time serta mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini, yakni Dian Rachmawan (mantan Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia periode 2017-2019), Weriza (mantan Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020), serta Elvizar (pemilik PT Pasifik Cipta Solusi). Ketiganya resmi ditahan pada 4 Agustus 2026.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp322,18 miliar. Rinciannya, sekitar Rp193,75 miliar terkait pengadaan Automatic Tank Gauge (ATG) dan sekitar Rp128,42 miliar terkait pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC). Penyidik KPK masih terus memeriksa sejumlah saksi untuk melengkapi alat bukti dan mengurai konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. (tan/jpnn)