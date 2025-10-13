menu
KPK Periksa Empat Pegawai Antam Terkait Kasus Anoda Logam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/10), menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang dari PT Aneka Tambang (Antam) sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam dengan PT Loco Montrado. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin (13/10), menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang dari PT Aneka Tambang (Antam) sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam dengan PT Loco Montrado.

Keempat orang yang diperiksa antara lain Abisetyo Arrozaq Wijaya (Financial Reporting and Costing Manager Antam), Ade Prasetyo (Quality Internal Audit and Development Program Specialist Antam), Adrian Pratama (mantan Quality Management Assurance Assistant Manager UBPP Logam Mulia Antam), dan Agung Kusumawardhana (Project Management Office Engineer / Silver Revinery Assistant Manager Antam).

"Pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Kasus ini berawal dari kerja sama pengolahan anoda logam antara Antam dan Loco Montrado yang dicurigai melibatkan praktik penyimpangan keuangan.

Dalam publikasi resmi KPK tentang perkara kerja sama pengolahan anoda logam “dore kadar emas rendah” antara Antam dan Loco Montrado tahun 2017, disebutkan bahwa mantan General Manager UBPP Logam Mulia Antam, Dody Martimbang, telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebabkan kerugian negara senilai sekitar Rp 100,7 miliar.

KPK sebelumnya telah menetapkan Siman Bahar, Direktur Utama PT Loco Montrado, sebagai tersangka. Namun, penahanan terhadapnya belum dilakukan.

Dalam pemberitaan lain disebutkan bahwa dugaan penyimpangan dalam kerja sama ini termasuk kasus pengembalian emas yang tidak sesuai audit internal Antam terhadap Loco Montrado. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

