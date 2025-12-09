menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Periksa Erix Chandra hingga Asta Denika di Kasus Kereta Api Medan

KPK Periksa Erix Chandra hingga Asta Denika di Kasus Kereta Api Medan

KPK Periksa Erix Chandra hingga Asta Denika di Kasus Kereta Api Medan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian wilayah Medan, pada Selasa (9/12). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Ditjen Perkeretaapian wilayah Medan, pada Selasa (9/12).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan di dua lokasi berbeda.

Erix Chandra sebagai wiraswasta dan Arista Gunawan selaku Direktur PT Dardela Yasa Guna. "Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, diperiksa dua orang saksi. "Yaitu " jelas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Sementara itu, pemeriksaan serupa juga dilaksanakan di Polrestabes Semarang, dengan memanggil tiga saksi, yaitu Dion Renato Sugiarto (wiraswasta), Asta Danika selaku Direktur PT Bhakti Karya Utama, dan Suyanto sebagai Kepala Keuangan PT Istana Putra Agung.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Balai tersebut kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Setelah OTT, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.Hingga 12 Agustus 2025, jumlah tersangka bertambah menjadi 17 orang, termasuk dua korporasi.

Baca Juga:

Dugaan korupsi itu terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, empat proyek konstruksi jalur kereta dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.

Dalam pelaksanaan proyek tersebut, diduga terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek melalui rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender oleh pihak tertentu. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
KPK Selidiki Dugaan Korupsi di PT Len Industri Terkait Proyek Digitalisasi SPBU

KPK periksa lima saksi kasus dugaan TPK terkait proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan. Pemeriksaan dilakukan di dua kota.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI