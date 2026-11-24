KPK Periksa Kakanwil DJBC Jateng-DIY dan 2 Pejabat Bea Cukai
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di sektor cukai, Selasa (24/11).
“Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Ketiga saksi adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Agus Yulianto, Staf PKC VII Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madya Semarang Ita Krisnawati, serta Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi II DJBC Puji Suharso.
Budi mengatakan pemeriksaan itu merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
"Hari ini Selasa (24/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait dengan kerugian keuangan negara di sektor cukai," kata Budi dalam keterangan tertulis.
Budi belum menyampaikan materi yang akan didalami penyidik dari ketiga saksi tersebut.
Perkara cukai ini terungkap dalam pengembangan kasus suap importasi dan gratifikasi di DJBC, dengan tersangka baru Budiman Bayu Prasojo. Menurut pemberitaan, KPK mengumumkan pada 27 Februari 2026 bahwa mereka mendalami dugaan korupsi dalam pengurusan cukai. Rangkaian perkara itu bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026.
Penyidik kemudian mencari bukti kerugian negara lewat sejumlah penggeledahan. Pada akhir Oktober 2026, penyidik menggeledah KPPBC Tipe Madya Kudus dan kantor pusat PT Djarum di Kudus pada 28 Oktober, lalu Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah pada 30 Oktober. KPK memperkirakan kerugian negara di sektor cukai mencapai triliunan rupiah.
KPK memeriksa Kakanwil DJBC Jateng-DIY Agus Yulianto dan dua pejabat Bea Cukai sebagai saksi pengembangan kasus korupsi cukai, Selasa (24/11).
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