KPK Periksa Karyawan Swasta Trijas Busono di Kasus Gratifikasi Ditjen Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Senin (19/10). Pemeriksaan ini terkait tersangka berinisial MH.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak untuk tersangka Saudara MH," kata Juru Bicara KPK.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

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Saksi yang dipanggil adalah Trijas HWE Busono H., seorang karyawan swasta.

Latar belakang kasus: MH adalah Muhammad Haniv, mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus. KPK menahannya sejak 19 Agustus 2026 dan memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhitung sejak 8 September 2026. KPK menetapkan Haniv sebagai tersangka pada 12 Februari 2025 dan mengumumkannya pada 25 Februari 2025.

KPK menduga total gratifikasi yang diterima Haniv dari sejumlah perusahaan sekurang-kurangnya Rp20,7 miliar. Penyidik menduga ia memakai pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan diri sendiri serta usaha mode milik anaknya. Selain itu, Haniv diduga menerima gratifikasi berupa valuta asing melalui perantara berinisial BSA pada periode 2014–2022.

Sebelumnya, KPK juga memanggil Feby Paramita, anak Haniv, sebagai saksi pada 28 September 2026. (Tan/jpnn)



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