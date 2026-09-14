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KPK Periksa Kasie di Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Senin Ini

KPK Periksa Kasie di Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo Senin Ini
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Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC). Pada hari ini, Senin (14/9), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Saksi yang dipanggil adalah Budiman Bayu Prasojo, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bea Cukai yang menjabat sebagai Kepala Seksi Intel Cukai Kantor Pusat.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK terkait dengan Bea dan Cukai di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC)," ujar Budi Prasetyo.

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Budi menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan bukti dan keterangan dalam mengusut kasus tersebut. Namun, ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan atau perkembangan kasus secara keseluruhan.

KPK mengimbau kepada seluruh pihak yang dipanggil untuk kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Budiman Bayu Prasojo terkait pemanggilan tersebut. (tan/jpnn)


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KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK Bea Cukai hari ini, Senin (14/9).


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

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