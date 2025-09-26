KPK Periksa Kembali Haniv, Tersangka Penerima Gratifikasi Rp21,5 Miliar
jpnn.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, M Haniv, pada Jumat (26/9). Haniv diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp21,5 miliar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut.
"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan," kata Budi melalui pesan singkat.
Ini bukan kali pertama Haniv diperiksa sebagai tersangka. Hingga saat ini, KPK belum juga melakukan penahanan terhadapnya.
Haniv ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga. Dugaan utama adalah meminta bantuan sejumlah wajib pajak untuk mensponsori fashion show usaha anaknya, FH Pour Homme by Feby Haniv. Total bantuan untuk acara tersebut mencapai Rp804 juta.
Selain itu, Haniv juga diduga menerima uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat dari beberapa pihak melalui perantara bernama Budi Satria Atmadi. Uang tersebut kemudian ditempatkan di deposito Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atas nama pihak lain senilai Rp10,3 miliar, yang kemudian dicairkan ke rekening Haniv sebesar Rp14,08 miliar.
Haniv juga diduga melakukan transaksi valas melalui perusahaan valuta asing senilai Rp6,66 miliar. Dengan demikian, total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai Rp21.560.840.634. (tan/jpnn)
Mantan pejabat pajak M Haniv kembali diperiksa KPK sebagai tersangka penerima gratifikasi senilai Rp21,5 miliar.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Korupsi Kuota Haji: KPK Dalami Pertemuan Gus Yaqut dengan Bendum Amphuri
- Desak KPK Usut Keuangan Pemkab Manokwari, Yan Warinussy: Rp 176 Miliar Diduga Bermasalah
- Ini Dia 2 Tersangka Korupsi Pengadaan Kapal Pelindo I Belawan
- Kapan KPK Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut? Asep Guntur Menjawab
- Polda Papua Bongkar Korupsi Dana Desa Ratusan Miliar di Lanny Jaya
- KPK Ungkap Penyitaan Baru Rp54 Miliar di Kasus EDC