jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan tiga saksi dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Kamis (19/11).

"Ketiga saksi diperiksa terkait penyidikan kasus dengan tersangka berinisial GH. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Adapun ketiga saksi yang dijadwalkan hadir adalah Leo Panca Putra dari kalangan wiraswasta, Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Bea dan Cukai, serta Khorul Hadziq yang juga ASN Bea dan Cukai. Khorul saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas.

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KPK belum memerinci materi yang akan didalami penyidik terhadap ketiga saksi.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan. Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan tersangka, termasuk GH yang merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, serta Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal dan sejumlah pejabat lainnya.

Tersangka GH diketahui menerima aliran uang sebesar Rp3,25 miliar dari total Rp61,9 miliar yang disetorkan pemilik PT Blueray Cargo, John Field, kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita tiga unit motor gede serta uang tunai senilai sekitar Rp2,8 miliar yang sebagian disembunyikan di plafon rumah GH. (tan/jpnn)