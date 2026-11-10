KPK Periksa Komisaris PT Ladang Usaha Jaya di Kasus Digitalisasi SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 sampai dengan 2023. Pemeriksaan tersebut digelar pada Selasa (10/11) di Gedung KPK Merah Putih.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dua saksi yang dipanggil adalah Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama dan Rences Siahaan selaku Senior Advisor PT Telkom.

" Hari ini Selasa (10/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam penyidikan perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 sampai 2023 ," ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya.

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KPK resmi membuka penyidikan kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018–2023 sejak September 2024 . Sejak 20 Januari 2025, KPK mulai memanggil sejumlah saksi untuk didalami keterangannya . Pada 28 Agustus 2025, penyidikan dinyatakan telah memasuki tahap akhir, dan KPK tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Ketiganya ditahan pada 4 Agustus 2026, yaitu: Elvizar (Direktur PT Pasifik Cipta Solusi), Dian Rachmawan (Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia periode 2017–2019), dan Weriza (Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom Indonesia periode 2012–2020) . Salah satu tersangka, Elvizar, juga berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020–2024.

Proyek ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018 dengan nilai proyek maksimal Rp3,6 triliun, bertujuan memantau stok BBM secara real time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi. KPK menduga terjadi pengondisian dalam pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG). Tersangka Elvizar diduga melobi sejumlah pejabat dan memberikan sekitar Rp2 miliar kepada pihak kompetitor agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor, sehingga PT Pasifik Cipta Solusi menjadi satu-satunya penyedia EDC . Berdasarkan penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan ATG mencapai Rp193,75 miliar, sedangkan pengadaan EDC diperkirakan mencapai Rp128,42 miliar. (tan/jpnn)