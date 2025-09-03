KPK Periksa Legislator NasDem Iman Adinugraha Terkait Kasus Korupsi CSR

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR RI Iman Adinugraha terkait kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 3 September 2025," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menambahkan bahwa Iman Adinugraha telah mengonfirmasikan kehadirannya dan akan didalami pengetahuan terkait aliran uang ataupun aset salah satu tersangka, yakni anggota DPR RI Heri Gunawan.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan marathon yang dilakukan KPK pekan ini. Pada Senin, 1 September 2025, penyidik telah memeriksa kedua tersangka sebagai saksi, yakni Heri Gunawan dan anggota DPR RI Satori. Keesokan harinya, Selasa (2/9), KPK kembali memanggil Heri Gunawan dan Satori untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Selain anggota dewan, KPK juga memeriksa sejumlah pihak lain terkait kasus ini. Di antaranya adalah MN selaku Staf Administrasi Komisi XI DPR RI, NN selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Fadilah Panongan Palimanan sekaligus perangkat Desa Panongan, dan AJ selaku Ketua Pengurus Yayasan As Sukiny sekaligus guru di SMPN 2 Palimanan.

KPK juga memeriksa MFH selaku Junior Relationship Officer Consumer Bank BJB cabang Sumber, SAF selaku Teller Bank BJB cabang Sumber, AM selaku Ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, AA selaku Bendahara Yayasan Al Fadila Panongan, serta DS selaku Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera sekaligus Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cirebon.

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK ini terus dilakukan KPK untuk mengungkap aliran dana dan keterlibatan berbagai pihak. Investigasi difokuskan pada indikasi penyalahgunaan dana CSR untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. (tan/jpnn)



