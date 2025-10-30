menu
KPK Periksa Legislator NasDem Rajiv Terkait Kasus CSR di Cirebon
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa saksi bernama Sdr. RAJ pada hari ini, Kamis (30/10). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik telah memeriksa saksi bernama Sdr. RAJ pada hari ini, Kamis (30/10). Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Cirebon Kota.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya.

"Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang dari pemanggilan sebelumnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Juru Bicara KPK itu memaparkan tujuan dari permintaan keterangan kali ini.

"Dalam permintaan keterangan kali ini, Penyidik mendalami terkait perkenalan Sdr. RAJ dengan para tersangka dan pengetahuannya tentang program sosial di Bank Indonesia," kata Budi Prasetyo.

Pemeriksaan ini merupakan perkembangan dari kasus yang sedang ditangani KPK, yang melibatkan program sosial. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus yang diduga terkait dengan dana program sosial BI. Pemeriksaan terhadap berbagai pihak, termasuk Rajiv (RAJ), merupakan bagian dari upaya penyidik untuk mengungkap keterkaitan antarpihak yang diduga terlibat dan aliran dana yang mencurigakan. (tan/jpnn)

KPK periksa saksi RAJIV di Polres Cirebon Kota. Pemeriksaan ini dalami hubungannya dengan tersangka dan program CSR.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

