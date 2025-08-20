KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarsa Teguh Widodo pada Rabu (20/8).
Dia diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam proyek peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih pada Rabu (20/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Mempawah ini telah berjalan cukup lama. Investigasi awal seringkali merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek infrastruktur di daerah tersebut.
Penyidikan KPK terhadap kasus di Mempawah telah menjerat sejumlah pihak. Salah satunya adalah mantan Bupati Mempawah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa pejabat dinas terkait. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi penggelembungan nilai proyek dan mark up anggaran. (tan/jpnn)
Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Mempawah ini telah berjalan cukup lama.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Panggil Mulyadi Widjojo Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara
- Ini Penjelasan Kakanwil Ditjenpas Jabar Soal Pembebasan Bersyarat Setya Novanto
- 5 Berita Terpopuler: Menkeu Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, tetapi Katanya Hoaks, Simak Peringatan Mendagri
- Habiburokhman: Komisi III DPR Tak Ada Agenda Rapat Bahas Perkara BLBI Bank Swasta dengan KPK
- Pembelaan Sri Mulyani Soal Guru Jadi Beban Negara
- KPK Periksa Dirut PT LDB di Kasus Korupsi Pengurusan RPTKA di Kemenaker