menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan

KPK Periksa Mantan Dirjen Kemenkeu Boediarsa Terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa eks Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarsa Teguh Widodo pada Rabu (20/8).

Dia diperiksa sebagai saksi untuk dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam proyek peningkatan jalan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih pada Rabu (20/8)," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Baca Juga:

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Mempawah ini telah berjalan cukup lama. Investigasi awal seringkali merujuk pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan indikasi penyimpangan dalam sejumlah proyek infrastruktur di daerah tersebut.

Penyidikan KPK terhadap kasus di Mempawah telah menjerat sejumlah pihak. Salah satunya adalah mantan Bupati Mempawah, yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa pejabat dinas terkait. Mereka diduga terlibat dalam konspirasi penggelembungan nilai proyek dan mark up anggaran. (tan/jpnn)


Berita Selanjutnya:
KPK Periksa 3 Saksi Terkait Dugaan Pengadaan Fiktif Rp80 M

Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas PU Mempawah ini telah berjalan cukup lama.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI