Agenda KPK Hari Ini: Periksa Menteri ATR Nusron Wahid untuk Kasus Suap & Gratifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Rabu (7/10).

Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan atas dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Hari ini, Rabu (7/10), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sdr. NW (Nusron Wahid, red) selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Budi juga menegaskan status Nusron dalam perkara ini. "Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan merupakan bagian dari proses penyidikan. "Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik guna membuat terang konstruksi perkara," katanya.

KPK pun meyakini Nusron akan hadir. "KPK meyakini Sdr. NW akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," ujar Budi.

Ia juga menjamin proses hukum berjalan sesuai aturan. "KPK memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak hukum setiap pihak," kata Budi.

Pemeriksaan ini berlangsung setelah KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka sehari setelah operasi tangkap tangan (OTT). Dalam OTT itu, KPK mengamankan 19 orang. Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.