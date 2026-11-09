KPK Periksa Pegawai Bea Cukai, Usut Pengembangan Kasus Suap Impor Barang

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anas Harya Nur Sidiq, pegawai Ditjen Bea dan Cukai, dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJBC, Senin (9/11).

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Belum diketahui apakah pemeriksaan tersebut terkait klaster suap importasi atau dugaan korupsi pengaturan cukai yang sebelumnya disebut KPK sedang didalami.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Jakarta pada awal Februari 2026. KPK menetapkan enam orang tersangka dan kemudian menambah satu tersangka, Kepala Seksi Intelijen Cukai Budiman Bayu Prasojo, pada 26 Februari 2026. Ketujuh tersangka terdiri atas empat pejabat DJBC, termasuk Direktur Penindakan dan Penyidikan periode 2024-Januari 2026, Rizal, serta tiga pihak PT Blueray Cargo, termasuk pemiliknya, John Field. Mereka disangka terlibat suap dan gratifikasi pengurusan jalur impor barang.

Awal Juli 2026, KPK menyatakan berkas seluruh tersangka telah dilimpahkan ke tahap penuntutan. Setelah menelaah fakta persidangan, KPK menerbitkan dua sprindik baru, salah satunya sprindik umum untuk menelusuri pihak lain. Dari pengembangan itu, KPK menahan seorang pejabat Bea Cukai berinisial GH yang diduga menerima Rp3,25 miliar. KPK juga menyita lima mobil di kantor DJBC pada Maret 2026 yang diduga dibeli dari uang korupsi. (tan/jpnn)