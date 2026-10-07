KPK Periksa Rita Widyasari sebagai Saksi Kasus TPPU di Pemkab Kutai Kartanegara

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rabu (7/10). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik menjadwalkan pemeriksaan Rita dalam "lanjutan penyidikan perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara".

Menurut Budi, Rita memenuhi panggilan dan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.12 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus gratifikasi yang bermula pada 28 September 2017. Saat itu KPK menetapkan Rita, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin sebagai tersangka. Rita diduga menerima gratifikasi terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit kepada PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut. Pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Penyidikan berlanjut ke sektor batu bara. Pada 19 Februari 2025, KPK mengungkap dugaan aliran dana kepada Rita dari sektor pertambangan batu bara sekitar 5 dolar AS per metrik ton.

Tepat setahun kemudian, 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi produksi batu bara di Kukar, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.

Rita sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara awal. Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepadanya pada 6 Juli 2018. Hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp110,72 miliar dan suap Rp6 miliar dari pemohon izin dan rekanan proyek.

Dalam pengembangan kasusnya, KPK telah menyita uang ratusan miliar rupiah dari 52 rekening, dan menyita 91 unit kendaraan.