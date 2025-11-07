KPK Periksa Sekjen Kementan Ali Jamil Terkait Kasus Pengolahan Karet

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengolahan karet di Kementerian Pertanian.

Pihak yang dipanggil ialah Ali Jamil sebagai Sekretaris Jenderal Pertanian.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya Jumat (7/11).

Baca Juga: KPK Periksa Mantan Dirut PT Sigma Cipta Caraka Terkait Dugaan Korupsi

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap lebih dalam dugaan korupsi di sektor pengolahan karet.

Kasus dugaan korupsi dalam pengolahan karet di Kementerian Pertanian ini diduga terkait dengan sejumlah program atau proyek yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

KPK telah membuka penyidikan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana, perizinan, atau program bantuan di sektor perkebunan karet. Sektor karet merupakan komoditas perkebunan strategis dengan nilai ekspor yang signifikan, sehingga rentan terhadap praktik korupsi.

Pemeriksaan terhadap pejabat tinggi seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menunjukkan eskalasi dalam penyelidikan KPK untuk melacak alur kebijakan dan dugaan penyalahgunaan wewenang di tingkat struktural yang lebih tinggi. (tan/jpnn)