KPK Periksa Staf Ahli Menhub era Budi Karya soal Korupsi Jalur Kereta

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Pemeriksaan digelar pada Senin, 4 Mei 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya.

Budi mengonfirmasi bahwa salah satu yang dipanggil untuk hadir adalah ASN pada Kementerian Perhubungan Robby Kurniawan yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Perhubungan bidang Logistik dan Multimoda era Budi Karya Sumadi.

KPK terus mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dari sejumlah saksi untuk melengkapi berkas perkara dalam kasus korupsi proyek strategis di sektor perkeretaapian tersebut. Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan perkara ini. Pemeriksaan terhadap Robby Kurniawan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) terkait pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan masih terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan proyek infrastruktur rail based ini.

Proses penyidikan berlanjut dengan pemanggilan saksi-saksi dari berbagai pihak, termasuk aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hari ini, Senin (4/5), KPK kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap salah satu pejabat eselon I di kementerian tersebut. (tan/jpnn)