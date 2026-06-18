KPK Periksa Swasta Terkait Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6), dengan menghadirkan saksi Doni Kurniawan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Doni Kurniawan dilakukan untuk mendalami sejumlah aspek dalam perkara tersebut.

"Hari ini Kamis (18/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d. 2023. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024.

KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, meskipun identitasnya belum seluruhnya diumumkan ke publik. Salah satu tersangka yang telah diumumkan adalah Elvizar, yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020-2024 . Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung.

KPK terus mendalami berbagai aspek dalam perkara ini, termasuk pembelian sistem monitoring volume bahan bakar minyak atau automatic tank gauge (ATG), pengadaan mesin EDC, serta aliran uang yang diduga terkait dengan perkara . Penyidik KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

Proyek digitalisasi SPBU sendiri merupakan program kerja sama antara Pertamina dan Telkom untuk menyediakan infrastruktur serta solusi digital guna memantau stok BBM, transaksi pembayaran, dan distribusi BBM bersubsidi. (tan/jpnn)