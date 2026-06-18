KPK Periksa VP Finnet Terkait Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) periode 2018 hingga 2023. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/6), dengan menghadirkan Vice President Business Development PT Finnet Indonesia, Doni Kurniawan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Doni Kurniawan dilakukan untuk mendalami sejumlah aspek dalam perkara tersebut.

"Hari ini Kamis (18/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d. 2023. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Doni Kurniawan - VP Business Development at PT. Finnet Indonesia," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

PT Finnet Indonesia merupakan anak perusahaan TelkomGroup yang bergerak di bidang layanan pembayaran digital dan penyedia solusi transaksi elektronik.

Perusahaan ini sebelumnya telah bersikap kooperatif dalam proses hukum yang berjalan terkait kasus serupa. VP Corporate Secretary Finnet Ido Laksono pernah menyatakan komitmen perusahaan untuk membantu proses penyidikan.

Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024.

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KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara ini, meskipun identitasnya belum seluruhnya diumumkan ke publik. Salah satu tersangka yang telah diumumkan adalah Elvizar, yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) periode 2020-2024 . Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi saat proyek digitalisasi SPBU berlangsung.

KPK terus mendalami berbagai aspek dalam perkara ini, termasuk pembelian sistem monitoring volume bahan bakar minyak atau automatic tank gauge (ATG), pengadaan mesin EDC, serta aliran uang yang diduga terkait dengan perkara . Penyidik KPK juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penghitungan kerugian keuangan negara.