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KPK Peringatkan Nusron Wahid Penuhi Panggilan

KPK Peringatkan Nusron Wahid Penuhi Panggilan
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Ilustrasi KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid absen memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/10). 

Nusron dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Absennya Nusron membuat KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan sang menteri.

Komisi antirasuah mengingatkan Nusron untuk memenuhi penjadwalan ulang pemeriksaan agar tidak menimbulkan preseden menunda-menunda penegakan hukum.

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"Jangan sampai kemudian muncul persepsi atau preseden menunda-menunda penegakan hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

KPK mengingatkan Nusron mengenai hal tersebut karena pejabat publik seharusnya menjadi teladan.

"Terlebih, sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara. Salah satunya dengan mendukung proses penegakan hukum," ungkap Budi.

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Dia pun mengingatkan Nusron untuk memprioritaskan penjadwalan ulang pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Adapun sebelumnya Nusron absen dari pemeriksaan dengan alasan ada agenda internal kementerian.

KPK memperingatkan Nusron Wahid memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK sudah menjadwal ulang pemeriksaan Nusron yang tak hadir pada panggilan pertama.

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