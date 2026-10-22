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KPK-PN Apresiasi Respons Cepat ASDP Tangani Kebakaran KMP Batumandi di Merak

KPK-PN Apresiasi Respons Cepat ASDP Tangani Kebakaran KMP Batumandi di Merak
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Kapal tunda menyemprotkan air ke arah KMP Batumandi yang terbakar di perairan Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu (21/10). Foto: Rikardo/ANTARA

jpnn.com, MERAK - Koordinator Komunitas Pengguna Kapal Penyeberangan Nusantara (KPK-PN) Maruly Hendra Utama mengapresiasi respons PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam menangani insiden kebakaran Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Batumandi.

Menurutnya, penanganan insiden kapal terbakar tidak dapat dinilai hanya dari kondisi akhir kapal, tetapi harus dilihat secara menyeluruh berdasarkan prioritas penyelamatan jiwa, keamanan pelayaran, mitigasi risiko lingkungan, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan investigasi.

Maruly yang pernah mengikuti pelatihan HSE dan K3 menilai langkah tanggap darurat yang dilakukan ASDP menunjukkan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai risiko secara bersamaan.

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Dalam situasi kebakaran kapal, keputusan yang terburu-buru justru dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak memperhitungkan kondisi kapal, keselamatan awak dan penumpang, serta dampaknya terhadap aktivitas pelabuhan.

“Dalam situasi darurat seperti kebakaran KMP Batumandi, ukuran paling mendasar adalah bagaimana keselamatan jiwa diprioritaskan dan risiko lanjutan dikendalikan. Penanganan tidak cukup hanya memadamkan api, tetapi juga harus memperhitungkan keamanan alur pelayaran, potensi pencemaran laut, kondisi kapal, dan kebutuhan investigasi. Dari perspektif itu, langkah-langkah tanggap darurat ASDP patut diapresiasi,” ujar Maruly.

Prioritaskan Evakuasi dan Keselamatan Penumpang

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Menurut Maruly, keselamatan manusia harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam setiap insiden pelayaran.

Penyelamatan penumpang dan awak kapal membutuhkan kesiapan alat keselamatan, kemampuan kru menjalankan prosedur evakuasi, komunikasi yang efektif, serta koordinasi dengan unsur penyelamat dan pihak berwenang.

Koordinator KPK-PN Maruly Hendra Utama mengapresiasi respons cepat ASDP menangani kebakaran KMP Batumandi di

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