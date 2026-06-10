KPK Sebut Abi Terima Rp 500 Juta dari Mbak Cory atas Perintah Bupati Muara Enim

jpnn.com - Bupati Muara Enim Edison (EDS) diduga memerintahkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim Abi Nurwardani (ABN) menerima uang setoran dari para rekanan di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan.

"ABN atas perintah EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, diduga menerima setoran uang dari para rekanan di lingkup Pemkab Muara Enim," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Taufik mengatakan perintah Edison kepada Abi tersebut tidak sebatas pada rekanan Disdikbud Muara Enim saja, tetapi turut meliputi dinas-dinas lainnya.

"Ini diduga tidak hanya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," ucapnya.

Menurut Taufik, salah satu contoh penerimaan tersebut terjadi di lingkungan Disdikbud Muara Enim saat Abi menerima uang dari pegawai pemasaran PT Millenium Solusi Abadi (MSA) Cory Erin Hardi (CRH).

Dia menyebut Abi menerima uang saat bertemu Cory di sebuah hotel di Jakarta pada 6 Juni 2026.

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"Dalam pertemuan tersebut, ABN diduga menerima uang tunai sebesar Rp 500 juta dari CRH," ujarnya.

Sebelumnya, KPK pada 8 Juni 2026, mengumumkan menangkap sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang masing-masing lima orang di Jakarta dan Sumatera Selatan.