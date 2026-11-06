KPK Sebut Bobby Rasyidin Kooperatif Serahkan Uang

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin disebut kooperatif menyerahkan uang Rp2 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bobby disebut mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut ke lembaga antirasuah setelah mengetahui bahwa uang itu berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tahun 2018–2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pasca penyerahan uang oleh Bobby, penyidik melakukan penyitaan. Menurut Budi, penyitaan itu terjadi pada Agustus 2025.

"Penyitaan itu sudah dilakukan sejak Agustus 2025. Jadi kami luruskan, penyitaan ini bukan dilakukan dalam waktu dekat ini ya, tapi penyitaan sudah dilakukan di tahun lalu," kata Budi kepada wartawan, Jumat (6/11).

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Penyerahan uang itu dinilai lembaga antirasuah membantu proses pengungkapan perkara dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU di PT Pertamina tahun 2018–2023. Pasca penyitaan, kata Budi, penyidik kemudian melakukan pendalaman dan analisis.

"Artinya Saudara BR ini secara kooperatif kemudian mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut begitu mengetahui bahwa uang ini ada (keterkaitan) dugaan dengan perkara, karena dalam keterangannya yang bersangkutan tidak mengetahui sumber dananya," ucap Budi.

Penyidik juga telah meminta klarifikasi dari Bobby pada 28 Agustus 2025. Adapun dugaan penerimaan uang yang bersumber dari Elvizar selaku pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) terjadi saat Bobby berstatus pihak swasta. Sehingga, kata Budi, penyitaan uang tak terkait dengan posisi Bobby selaku Dirut PT KAI dan berkarier di PT LEN.

"Benar. Jadi kami sekaligus meluruskan beberapa informasi yang beredar di media bahwa penyitaan terhadap Saudara BR ini bukan kapasitas yang bersangkutan sebagai Dirut PT KAI karena memang tempus perkaranya sudah lama 2018 sampai 2023 dengan sprindik tahun 2024," kata Budi.

Terpisah, Bobby mengaku kaget dan sedih atas kabar yang beredar pada hari ini mengenai penyitaan uang oleh KPK. Padahal, kata Bobby, dirinya sedang melakukan inspeksi di Yogyakarta guna memastikan keselamatan perlintasan.