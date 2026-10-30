KPK Sebut Kasus Cukai PT Djarum Rugikan Negara Triliunan Rupiah

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyidik kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait cukai PT Djarum.

Lembaga antikorupsi itu menyebut bahwa negara rugi triliunan rupiah akibat kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Bea Cukai terkait cukai PT Djarum tersebut.

“Untuk hitungan awal di angka triliunan rupiah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

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Ketika ditanya waktu terjadinya perkara tersebut, Budi mengatakan hal itu akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

“Untuk tempusnya (waktu) nanti kami update, ya. Namun, ini akan ditarik mundur untuk beberapa tahun ke belakang,” ujarnya.

Budi memastikan bahwa kasus terkait PT Djarum yang saat ini ditangani KPK berbeda dengan perkara yang diusut Kejaksaan Agung.

“Kami pastikan berbeda karena ini berkaitan dengan cukai, sedangkan yang kawan-kawan lakukan di Kejaksaan Agung ini dugaannya terkait dengan pajak. Ini dua hal yang berbeda, meskipun sama-sama pos penerimaan negara,” ujarnya.

Murni Penegakan Hukum