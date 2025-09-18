menu
KPK Sedang Siapkan Pengumuman Tersangka Dugaan Korupsi Kuota Haji
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo. (ANTARA/Rio Feisal)

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengumumkan pihak yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Lembaga antirasuah itu menyatakan bahwa saat ini sedang menyiapkan pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut. 

“Pertama, sedang kami siapkan. Jadi, sama-sama tunggu secepatnya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (17/9).

Oleh karena itu, Budi mengatakan bahwa KPK berjanji pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya kendala untuk mengumumkan tersangka kasus kuota haji, Budi menyatakan tidak ada masalah apa pun. Sebelumnya, pada Rabu (10/9), pihaknya mengungkapkan telah mempunyai nama calon tersangka.

“Sejauh ini penyidikan berjalan baik. Tidak ada kendala dan progresif,” ungkapnya

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kemenag tahun 2023–2024, yakni 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

