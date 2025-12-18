menu
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kamis Malam

KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kamis Malam

KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kamis Malam
Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis malam.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - KABUPATEN BEKASI - Sebanyak tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Penyegelan dilakukan pada Kamis (18/12) sekitar pukul 19.00 WIB.

"Tiga orang pakai masker semua masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti gedung bupati Bekasi.

Ketiga orang itu langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja bupati Bekasi.

Mereka keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut.

Diduga mereka meninggalkan gedung bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

