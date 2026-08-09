KPK Sita Dokumen Seusai Geledah Tiga Lokasi di Bengkulu Selama Tiga Hari

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen setelah menggeledah tiga lokasi di wilayah Bengkulu selama tiga hari, 5-7 Agustus 2026. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Penggeledahan ini merupakan bagian dari kegiatan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti tambahan," kata Budi.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyambangi sejumlah lokasi yang berkaitan dengan pengembangan perkara. Salah satunya rumah Sekretaris DPRD Kota Bengkulu Syofyan Tosoni di Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, pada Jumat (7/8).

Dari lokasi tersebut, penyidik membawa sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk dokumen yang dimasukkan ke dalam tiga koper. Penyidik kemudian meninggalkan lokasi menggunakan kendaraan operasional KPK.

Sehari sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah B Daditama (BDT), yang disebut sebagai orang kepercayaan Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari, di Jalan Batu Galing, Kelurahan Batu Galing, Kabupaten Rejang Lebong.

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Pada hari yang sama, penyidik menggeledah rumah mantan Penjabat Wali Kota Bengkulu Arif Gunadi di Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen, flashdisk, serta satu brankas yang berisi uang tunai Rp600 ribu. Barang-barang tersebut dibawa menggunakan empat koper dan satu kardus.

Penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan suap proyek di wilayah Bengkulu. Kasus itu sebelumnya berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Rejang Lebong nonaktif Muhammad Fikri Thobari pada 9 Maret 2026.