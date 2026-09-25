KPK Sita Duit Ratusan Juta Rupiah Seusai Mengeledah Kanwil BPN Jatim

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur pada 24 September 2026.

Dari penggeledahan itu, komisi antirasuah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang tunai ratusan juta rupiah.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan komisi antrikorupsi itu menduga uang tersebut berasal dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Jatim.

“Penyidik menemukan uang senilai ratusan juta rupiah yang kemudian dilakukan penyitaan,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (25/9).

Selain itu, dia mengatakan KPK menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik terkait dengan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Selanjutnya, penyidik akan menelaah dan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam upaya paksa penggeledahan ini,” katanya.

Penggeledahan ini berkaitan dengan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.