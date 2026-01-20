KPK Sita Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo

menu
Bupati Pati Sudewo. ANTARA FOTO/Fauzan/agr/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin (19/1).

Uang tersebut diduga kuat terkait praktik suap pengisian jabatan di tingkat pemerintahan desa di Kabupaten Pati.

"Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa dugaan suap tersebut melibatkan penetapan harga untuk sejumlah posisi strategis di desa.

"Jadi, ada KAUR (Kepala Urusan), ada KASI atau kepala seksi, dan ada juga untuk jabatan Sekdes atau sekretaris desa. Nah, itu penerimaan-penerimaan dari bupati Pati berkaitan dengan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa," ucap Budi.

Selain menangkap Sudewo yang merupakan politikus Partai Gerindra, KPK juga mengamankan dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.

Semua pihak masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung KPK. Lembaga antirasuah berencana menggelar konferensi pers untuk memaparkan perkembangan dan detail kasus ini lebih lanjut. (tan/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

