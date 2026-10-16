KPK Sita Rp800 Juta dari Hercules GRIB Jaya Terkait Suap Lahan Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita uang tunai senilai Rp800 juta dari kuasa hukum Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal. Penyitaan ini terkait kasus dugaan suap dan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa uang tersebut diserahkan oleh kuasa hukum Hercules berinisial NMB kepada tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026. “Hari ini, Kamis, penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari NMB selaku kuasa hukum dari HRM,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.

Budi menjelaskan bahwa penyidik menduga kuat uang Rp800 juta tersebut merupakan dana yang diterima Hercules dari PT Summarecon Agung Tbk (SMC) terkait pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat . Lahan yang dikelola itu kini menjadi objek penyidikan KPK karena terjadi dugaan suap untuk mengurus pembukaan blokir dan hak guna bangunan (HGB).

“Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh HRM dari PT SMC berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor, Jawa Barat,” ungkap Budi.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa penyerahan uang tersebut menunjukkan sikap kooperatif dari pihak Hercules dalam mendukung proses penegakan hukum. “Penyerahan uang yang berkaitan dengan perkara kepada penyidik untuk penyitaan ini tentunya menunjukkan salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh,” kata Budi.

Kasus korupsi pertanahan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 yang menjerat delapan orang tersangka. Di antara para tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

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Guna memperkuat pembuktian perkara, tim penyidik KPK telah menggelar penggeledahan maraton sejak pertengahan September 2026 di sejumlah lokasi strategis. Penggeledahan tersebut mencakup kantor pusat dan cabang PT Summarecon Agung Tbk, ruangan Dirjen Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Bandung Barat.

Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario Marshal dikenal sebagai tokoh ormas yang memiliki pengaruh besar, khususnya di Jakarta. Pria kelahiran Timor Timur ini merupakan mantan gangster dan broker politik yang sempat menjadi preman di Tanah Abang pada era 1990-an sebelum akhirnya terjun ke dunia bisnis.