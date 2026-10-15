KPK Sita Rp800 Juta dari Kuasa Hukum HRM di Kasus Suap ATR/BPN

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp800 juta dari kuasa hukum berinisial NMB, Kamis (15/10). NMB adalah pengacara HRM, pihak yang diduga menerima uang dari PT SMC dalam perkara dugaan suap pengurusan lahan di Bogor yang melibatkan oknum Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang itu diserahkan langsung oleh kuasa hukum kepada penyidik di Gedung Merah Putih KPK.

"Hari ini, Kamis (15/10), penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari Sdr. NMB, kuasa hukum dari HRM," kata Budi dalam keterangannya.

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Menurut Budi, uang tersebut diduga diterima HRM dari PT SMC terkait pengelolaan lahan di wilayah Bogor. Perusahaan itu disebut meminta pembukaan blokir dan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Uang dimaksud diduga merupakan uang yang diterima oleh Sdr. HRM dari PT SMC, berkaitan dengan pengelolaan lahan di wilayah Bogor," ujarnya.

Dari permintaan itu, KPK menduga terjadi tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

KPK menilai penyerahan uang tersebut sebagai bentuk sikap kooperatif.

"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi.