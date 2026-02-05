KPK Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas dalam OTT Kasus Impor Bea Cukai

menu
Wiraswasta Mahendra Dito S alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai miliaran rupiah dan logam mulia sekitar 3 kilogram dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan dugaan korupsi pada kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai miliaran rupiah dan logam mulia sekitar 3 kilogram dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terkait dengan dugaan korupsi pada kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Untuk barang bukti ada uang tunai, baik rupiah maupun mata uang asing senilai miliaran rupiah. Selain itu ada logam mulia, mungkin sekitar 3 kg," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (5/1).

Budi Prasetyo mengungkapkan operasi ini menyasar kegiatan importasi yang dilakukan pihak swasta.

“KPK menduga adanya tindak pidana korupsi,” ungkapnya di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/2/2026). Ia menambahkan, “Terkait dengan beberapa barang yang masuk ke Indonesia. Detailnya barang apa saja, nanti akan kami update.”

Operasi dilakukan di dua lokasi. Di Kantor Pusat DJBC di Rawamangun, Jakarta Timur, tim KPK mengamankan sejumlah pihak. Sementara di Lampung, yang diamankan adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan (P2) DJBC.

“Beberapa pihak sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK dan tengah menjalani pemeriksaan intensif,” kata Budi.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan tersebut. (tan/jpnn)


KPK menyita uang miliaran rupiah dan emas 3 kg dalam OTT terkait kegiatan importasi di lingkungan Bea dan Cukai. Sejumlah pihak diamankan.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

