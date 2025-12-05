KPK Sorot Pergeseran Anggaran sebelum Abdul Wahid Kena OTT
jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pergeseran anggaran saat Abdul Wahid masih menjabat sebagai Gubernur Riau.
Pergeseran anggaran itu terjadi sebelum Wahid kena operasi tangkap tangan (OTT) dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah saat memeriksa Penjabat Sekretaris Daerah Riau M. Taufiq Oesman Hamid, Pelaksana Tugas Kepala Inspektorat Riau Yan Dharmadi.
Pendalaman juga dilakukan saat memeriksa mantan Pj Sekda Riau M. Job Kurniawan, dan seorang aparatur sipil negara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau berinisial SYR.
"Para saksi didalami penyidik soal penggeseran anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau yang ditentukan oleh Gubernur Riau," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Sebelumnya, pada 3 November 2025, KPK mengonfirmasi penangkapan Abdul Wahid selaku Gubernur Riau dan delapan orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Pada 4 November 2025, KPK mengumumkan Tenaga Ahli Gubernur Riau Dani M. Nursalam menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah tersebut.
Selain itu, KPK pada tanggal yang sama, mengonfirmasi sudah menetapkan tersangka pasca-OTT tersebut. Namun, belum dapat memberitahukan secara detail kepada publik.
Penyidik KPK mendalami pergeseran anggaran saat Abdul Wahid menjabat gubernur Riau atau sebelum kena OTT. Begini informasinya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Periksa Putra Gubernur Kalbar Ria Norsan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus PUPR Mempawah
- Peringati Hakordia, Gubernur Ahmad Luthfi Tekankan Budaya Integritas
- Nasib Eks Panitera Muda PN Jakut Terima Suap Rp 2,36 M, Dipenjara Selama Ini
- Kasus Korupsi Haji: Gus Yaqut Sudah Dicekal, KPK Tunggu Penyidik Balik dari Arab Saudi
- Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, KPK Mulai Telusuri Masalah Lahan Kereta Cepat
- Survei Adidaya Institute Publik Percaya Prabowo-Gibran Bersih dari Korupsi