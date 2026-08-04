menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK SP3 6 Kasus Dugaan Korupsi, Salah Satunya Perkara Sekjen DPR Indra Iskandar

KPK SP3 6 Kasus Dugaan Korupsi, Salah Satunya Perkara Sekjen DPR Indra Iskandar

KPK SP3 6 Kasus Dugaan Korupsi, Salah Satunya Perkara Sekjen DPR Indra Iskandar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jubir KPK Budi Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan enam kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Salah satu yang disetop lembaga antirasuah itu adalah penyidikan kasus yang menyeret nama Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

"Penyidik memandang beberapa penyidikan memang tidak bisa dilanjutkan, seperti tersangka meninggal dunia, kemudian permohonan praperadilannya dikabulkan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Baca Juga:

Budi mengatakan penyidikan kasus Indra Iskandar dihentikan karena sekjen DPR RI tersebut memenangkan praperadilan.

Ketika permohonan praperadilan dari pihak Indra Iskandar dikabulkan, katanya, maka ada aspek formil yang mungkin tidak lengkap dalam proses penyidikan.

"Artinya, kemudian itu menjadi gugur penyidikannya sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk menghentikan penyidikannya," tutur Budi.

Baca Juga:

Selain itu, KPK menerbitkan SP3 untuk perkara yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej beserta dua asisten pribadinya, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana.

Menurut dia, SP3 kasus itu diterbitkan karena ketiganya memenangkan praperadilan.

KPK menghentikan penyidikan enam kasus dugaan korupsi dengan menerbitkan SP3. Salah satunya terkait Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI