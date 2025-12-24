menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Tanggapi Isu Keterlibatan DPR di Kasus Suap Bupati Bekasi

KPK Tanggapi Isu Keterlibatan DPR di Kasus Suap Bupati Bekasi

KPK Tanggapi Isu Keterlibatan DPR di Kasus Suap Bupati Bekasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi dugaan keterlibatan anggota DPR dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. KPK menegaskan penyidik saat ini masih fokus pada pembuktian pokok perkara yang sedang berjalan.

“Penyidik masih fokus terkait dengan pokok perkara yang sekarang sedang berjalan, yaitu terkait dengan suap ijon proyek,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (24/12).

Meski demikian, Budi menyebut penanganan perkara yang dilakukan KPK terbuka terhadap kemungkinan pengembangan, termasuk menelusuri peran pihak lain yang diduga terlibat dalam konstruksi perkara tersebut.

Baca Juga:

“Apakah ada pihak-pihak lain yang berperan aktif dalam konstruksi perkaranya? Nah ini tentu terbuka kemungkinan untuk terus dilakukan pengembangan,” katanya.

Menanggapi pertanyaan terkait dugaan keterlibatan staf khusus Ade Kuswara saat menjabat sebagai Bupati Bekasi, serta dugaan penghapusan jejak komunikasi pada lima telepon seluler yang disita saat penggeledahan di kompleks Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada 22 Desember 2025, Budi mengatakan KPK akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik ponsel.

“Setelah mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan, kemudian kami bisa melanjutkan untuk memeriksa atau meminta keterangan kepada pihak-pihak lainnya yang diduga terkait ataupun mengetahui dugaan penghapusan jejak percakapan ini,” ujarnya.

Baca Juga:

Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri pihak yang diduga memerintahkan penghapusan jejak komunikasi di ruang digital.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan ke-10 sepanjang tahun 2025 di Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025 dan mengamankan sepuluh orang.

KPK menegaskan fokus pada kasus suap ijon proyek Bekasi dan membuka peluang pengembangan perkara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI