jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespons pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang mengaku pernah berkonsultasi dengan lembaga antirasuah itu pada 2024. Konsultasi itu menyangkut pekerjaannya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya terbuka bagi siapa pun yang ingin berkonsultasi, terutama dalam rangka pencegahan korupsi.

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Budi menambahkan KPK juga selalu terbuka memberikan pendampingan dalam pelaksanaan tugas maupun upaya pencegahan korupsi.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," katanya.

Sebelumnya, Raffi menyampaikan pengakuan itu dalam video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad, berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, pada Senin (16/11).

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"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," kata Raffi.

Menurut Raffi, KPK saat itu menilai aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.