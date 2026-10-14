KPK Tangkap 14 Orang di Lingkungan BNPB, Termasuk Sestama

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 14 orang di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

"Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (13/10).

Budi mengatakan 13 orang lainnya terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK) pada BNPB dan pihak swasta.

"Untuk detail siapa saja, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Hal yang pasti, terhadap 14 orang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini," katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan KPK pada Selasa malam diagendakan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum dari belasan orang tersebut.

"Ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," katanya.

KPK pun menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam OTT di lingkungan BNPB itu.

"Tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar,” kata Budi.