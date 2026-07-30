KPK Tangkap 21 Orang terkait Korupsi di Pemalang, termasuk Bupati

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 21 orang yang diduga terlibat dalam korupsi pada proyek-proyek hingga jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

Lembaga independen yang didirikan pada 29 Desember 2003 dan konon mendapat jatah Rp1,23 triliun dari APBN (2025) itu, menangkap 15 orang di Pemalang, lima orang di Jakarta, dan seorang di Purworejo.

Sebanyak 12 dari 21 orang yang ditangkap tersebut diperiksa lebih lanjut di Jakarta, yakni lima orang yang ditangkap di Jakarta, enam orang dari Pemalang, dan seorang dari Purworejo.

Salah satu dari yang ditangkap ialah Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan Bupati Pemalang tengah diperiksa secara intensif setelah ditangkap di Jakarta.

“Salah satu orang yang diamankan di Jakarta adalah Bupati Pemalang. Sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa secara intensif,” kata Budi.

KPK telah menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp2 miliar, dan menyegel sejumlah lokasi.

Sementara itu, istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, yakni Noor Faizah Maenofie, beserta rombongan dari Pemalang dan Purworejo pun telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7) malam dengan menumpangi bus dari Pemalang. (antara/jpnn)



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