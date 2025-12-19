menu
KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuawara dalam Operasi Tangkap Tangan

KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuawara dalam Operasi Tangkap Tangan
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12).

Budi Prasetyo menegaskan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.

“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan serangkaian OTT di Bekasi dan telah mengamankan sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status kesepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan penindakan KPK pada 2025. (antara/jpnn)

KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam operasi tangkap tangan(OTT). Sepuluh orang diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

