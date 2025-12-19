KPK Tangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam Operasi Tangkap Tangan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Benar, salah satunya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (19/12).
Budi Prasetyo menegaskan bahwa Ade Kuswara saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif.
“Benar, masih dilakukan pemeriksaan di dalam,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi telah melakukan serangkaian OTT di Bekasi dan telah mengamankan sepuluh orang hingga pukul 21.00 WIB.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status kesepuluh orang tersebut, termasuk Ade Kuswara, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan penindakan KPK pada 2025. (antara/jpnn)
KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam operasi tangkap tangan(OTT). Sepuluh orang diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Serahkan Berkas dan Tersangka OTT Banten ke Kejagung
- Kejagung Janji Bakal Transparan Soal Jaksa yang Terjaring OTT KPK
- KPK OTT Jaksa di Banten, Sita Uang Sebanyak Ini
- KPK OTT di Hulu Sungai Utara, Sejumlah Orang Diperiksa di Polres HSU
- Bergerak ke Kalsel, KPK OTT 6 Orang di Hulu Sungai Utara
- KPK Bergerak ke Kabupaten Bekasi, 10 Orang di-OTT, Siapa?