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KPK Tangkap Kepala BPK Jateng dalam OTT Bupati Klaten

KPK Tangkap Kepala BPK Jateng dalam OTT Bupati Klaten
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Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo tak membantah bahwa pihaknya telah menangkap Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

"Benar, salah satunya adalah Kepala (BPK, red.) Perwakilan Jawa Tengah," kata Budi, Kamis (15/10).

Budi mengatakan KPK total menangkap dua orang dari pihak BPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

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"Jadi, pihak-pihak dari ASN (aparatur sipil negara, red.) BPK ada dua orang," katanya.

Selain itu, tambah Budi, sejumlah 20 orang yang terjaring dalam OTT tersebut terdiri atas 19 orang yang ditangkap di Klaten, Jawa Tengah, dan seorang di Jakarta.

Adapun satu orang yang ditangkap di Jakarta tersebut merupakan pihak BPK.

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Dia mengatakan pada Kamis malam, KPK mulai melakukan gelar perkara atau ekspose untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang sudah ditangkap.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ke-23 sepanjang tahun 2026 dengan menangkap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.

Budi mengatakan KPK total menangkap dua orang dari pihak BPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) tersebut.

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