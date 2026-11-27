jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan memo terkait pemberian uang untuk pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat menggeledah dua lokasi pada 26 November 2026.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen, termasuk buku catatan mengenai pengurusan pertanahan serta memo terkait pemberian uang kepada Pejabat ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Penyidik KPK selanjutnya akan memproses barang-barang tersebut yang disita dari kantor notaris dan salah satu rumah pihak terkait yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk kebutuhan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Selanjutnya, penyidik akan menelaah dan menganalisis setiap temuan dalam rangkaian penggeledahan tersebut," ujarnya.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lain adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.