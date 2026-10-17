KPK Temukan Tong Biru Berisi Rp934 Juta di Rumah Adik Bupati Klaten

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan barang bukti berupa tong biru yang diduga dipakai Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo untuk menyimpan uang hasil dugaan korupsi.

Tong biru yang ditemukan di rumah Hanaku Agni Sadewo (HAS) elaku adik Hamenang, itu berisikan uang sekitar Rp934 juta.

"Rp934 juta ini ditemukan di kediaman HAS (Hanaku) selaku adik kandung Bupati yang disimpan dalam sebuah tong berwarna biru yang ada di rumah yang bersangkutan," kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026) malam.

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Taufik mengatakan KPK menemukan barang bukti lain berupa uang Rp300 juta yang disimpan dalam sejumlah amplop, dan 5.972 yuan.

Dengan demikian, tim KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar.

"Dari rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen," ujarnya.

Sementara itu, ketika ditanya uang-uang dalam tong tersebut berasal dari klaster dugaan korupsi yang mana, Taufik menjelaskan bahwa uang tersebut telah bercampur.

"Untuk klasternya, ini sudah bercampur," kata Taufik.