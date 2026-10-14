KPK Tetapkan Tersangka OTT BNPB, Sestama Rustian Dilepas

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan lembaga tersebut. Penyidik telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dan akan menahan mereka.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Sestama BNPB menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10).

"Benar, salah satu yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan secara intensif di gedung Merah Putih KPK adalah Sestama BNPB," kata Budi.

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Menurut Budi, perkara ini naik dari penyelidikan ke penyidikan dalam gelar perkara atau ekspose pimpinan KPK pada Selasa (13/10) malam. Setelah itu, penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

"Para tersangka tersebut selanjutnya tentu akan dilakukan penahanan," ujarnya.

Budi menambahkan, pihak yang hingga kini berstatus saksi diperbolehkan pulang. "Sedangkan pihak-pihak yang sampai dengan saat ini status hukumnya sebagai saksi, maka dapat kembali," kata dia.

Dalam keterangan tersebut, KPK belum menyebutkan identitas para tersangka, konstruksi perkara, maupun pasal yang disangkakan. KPK menyatakan akan menyampaikan rincian itu kepada publik secara resmi.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, tim KPK melakukan OTT pada Selasa (13/10) di beberapa lokasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebanyak 14 orang diamankan, terdiri atas Sestama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), pegawai atau tenaga ahli BNPB, dan pihak swasta.