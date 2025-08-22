menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Pejabat Lain Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Pejabat Lain Tersangka Pemerasan Sertifikat K3

KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Pejabat Lain Tersangka Pemerasan Sertifikat K3
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua KPK Setyo Budiyanto. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dan sepuluh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penetapan ini menyusul operasi tangkap tangan yang dilakukan pada 20-21 Agustus 2025.

Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/8), menyatakan bahwa pihaknya telah mengamankan 14 orang dan mengumpulkan bukti yang cukup.

Baca Juga:

"KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka," ujar Setyo.

Selain Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan, tersangka dalam kasus ini antara lain Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3), Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja), Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja), dan Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja).

Tersangka lainnya yakni Fahrurrozi (Dirjen Binwasnaker dan K3), Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan), Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator), Supriadi (Koordinator), serta dua perwakilan dari PT KEM Indonesia yaitu Temurila dan Miki Mahfud.

Baca Juga:

Budi Setyo juga mengungkapkan pengamanan barang bukti dalam operasi tersebut.

"KPK turut mengamankan barang bukti dalam operasi senyap tersebut. Di antaranya, sebanyak 15 mobil, 7 motor, dan uang tunai sejumlah Rp170 juta dan 2.201 dolar Amerika," jelasnya.

Ketua KPK Budi Setyo juga mengungkapkan pengamanan barang bukti dalam operasi tersebut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI