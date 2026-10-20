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KPK Ungkap Hasil Penggeledahan di Kantor BNPB

KPK Ungkap Hasil Penggeledahan di Kantor BNPB
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Garis pembatas KPK. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai hal dalam penggeledahan di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan tujuh lokasi lainnya.

Penggeledahan itu terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB.

"Dari hasil penggeledahan di beberapa lokasi tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, uang, perhiasan, serta tiga unit mobil yang diduga terkait dengan perkara yang sedang dilakukan penyidikan ini," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (20/10).

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Menurut Budi, penyidik KPK akan menganalisis hingga meminta keterangan para pihak terkait untuk menjelaskan barang-barang yang telah disita lembaga antirasuah tersebut.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan pada 15-19 Oktober 2026.

"Objek-objek penggeledahannya, yaitu di rumah, perkantoran, serta lokasi lainnya yang berada di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Termasuk, Kantor BNPB yang beralamat di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, yang dilakukan penggeledahan pada Kamis (15/10)," ungkapnya.

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Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026.

Sehari setelah itu, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Bukan cuma menggeledah kantor BNPB, KPK pun menggeledah tujuh lokasi lainnya di Jakarta, Tangsel, dan Bekasi.

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