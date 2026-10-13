KPK Ungkap Identitas 8 Tersangka Baru Korupsi Jalan Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka identitas delapan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Salah satunya mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa (13/10), mengatakan kedelapan tersangka itu adalah pihak yang dipanggil penyidik untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (7/10). Tujuh orang hadir, sedangkan satu tersangka, yakni Munson Ponter Paulus Hutauruk, tidak memenuhi panggilan.

Dari lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I BBPJN Sumut, tersangka lainnya adalah mantan kepala satker Dicky Erlangga dan Rahmad Parulian. Tiga mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di satker yang sama juga ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Munson, Faisal, dan Heri Handoko.

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Dari Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut, KPK menetapkan mantan kepala satker T. Rahmatsyah Putra dan mantan PPK Manaek Manalu.

Ketujuh tersangka yang hadir diperiksa untuk mendalami dugaan pengondisian proyek jalan di Sumut dan aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Budi menyebut penyidik masih berfokus pada dua wilayah kerja tersebut.

“Kami masih fokus di wilayah tersebut," ujarnya, seraya menegaskan dugaan penerimaan uang oleh para tersangka masih terus didalami.

KPK belum menjelaskan peran masing-masing tersangka maupun nilai uang yang diduga diterima.

Penetapan delapan tersangka baru itu diumumkan KPK pada 7 Oktober 2026. Status tersangka diberikan dalam proses pengembangan penyidikan yang berjalan sejak September 2026.